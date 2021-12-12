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Из-за торнадо в США погибли 79 человек - СМИ

11:20 12.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обрушившиеся на ряд американских штатов торнадо привели к гибели по меньшей мере 79 человек. Об этом сообщает в субботу телеканал Си-эн- эн.

Наибольшее число жертв, 70 человек, зафиксировано в штате Кентукки, на который пришелся основной удар стихии. При этом число жертв может возрасти до сотни, предупредил губернатор Энди Бешир. В Арканзасе и Теннесси власти сообщают о трех погибших в каждом из этих штатов, в Иллинойсе стихия унесла жизни двоих местных жителей, в Миссури погибла 84-летняя женщина.

Самый сильный урон нанесен небольшому городу Мэйфилд с населением 10 тыс. человек, где, в частности, обрушилась крыша на свечном заводе, оказались разрушены полицейский участок и пожарная станция. "Люди не знают, где им сегодня ночевать, куда они пойдут на работу утром в понедельник. Это действительно разрушительная ситуация, - сказала в эфире Си-эн-эн мэр города Кэти Стюарт О`Нан. - <...> Около 100 человек работали на фабрике, это самый загруженный период в связи с предстоящими праздниками". По ее словам, разрушен также административный комплекс.

Вызванные торнадо перебои с электричеством затронули в штатах Теннесси и Кентукки более 200 тыс. человек.

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