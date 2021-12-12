«Стало доброй традицией вручать паспорта»: Андрей Воробьев поздравил юных жителей Подмосковья с их первым документом

12:25

Фото пресс-службы правительства

Московской области



Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил юных жителей Подмосковья с получением паспортов. У каждого из этих 14-летних ребят свои мечты: кто-то хочет запустить стартап, кто-то – стать настоящим полиглотом или покорить театральные подмостки. И это не просто детские грезы, а вполне серьезные планы на будущее. Об этом школьники из Королева рассказали Андрею Воробьёву во время вручения паспортов. Ко Дню Конституции губернатор также подарил ребятам книгу Николая Карамзина «История государства Российского».

«Сегодня торжественное мероприятие для каждого из вас и ваших родителей. Паспорт – это символ взрослой жизни, уже другой, более осознанной. Ты больше несешь ответственность за то, что делаешь, говоришь, за те поступки, которые совершаешь, – сказал губернатор ребятам. – Стало доброй традицией вручать паспорта, и я с удовольствием это сделаю».

Николай и Михаил Золоторевы – близнецы. Учатся в 8 классе гимназии «Российская школа», занимаются футболом и баскетболом, но уже сейчас крепко начинают думать о том, как зарабатывать самостоятельно. У каждого своя голова на плечах, и жизненные планы – свои. «Мы планируем поступать в разные университеты. Но хотим связать жизнь с экономической сферой, открыть в будущем свой бизнес», – рассказали ребята.

Семикласснице Саше Силачевой из гимназии №18 им. Илюшина цифры считать не так нравится. Она признается, что точные науки – далеко не ее конек. Зато память хорошая, иностранные языки идут на ура. «В гимназии я сейчас учу английский, потом начну немецкий. Кроме того, самостоятельно изучаю испанский и китайский. А еще мне очень нравится театральное искусство, – рассказала Саша. – Приятно получить паспорт из рук губернатора. Для меня это очень важное событие, которое, уверена, навсегда останется в памяти».