«Стало доброй традицией вручать паспорта»: Андрей Воробьев поздравил юных жителей Подмосковья с их первым документом
12:25 12.12.2021
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Фото пресс-службы правительства
Московской области
«Сегодня торжественное мероприятие для каждого из вас и ваших родителей. Паспорт – это символ взрослой жизни, уже другой, более осознанной. Ты больше несешь ответственность за то, что делаешь, говоришь, за те поступки, которые совершаешь, – сказал губернатор ребятам. – Стало доброй традицией вручать паспорта, и я с удовольствием это сделаю».
Николай и Михаил Золоторевы – близнецы. Учатся в 8 классе гимназии «Российская школа», занимаются футболом и баскетболом, но уже сейчас крепко начинают думать о том, как зарабатывать самостоятельно. У каждого своя голова на плечах, и жизненные планы – свои. «Мы планируем поступать в разные университеты. Но хотим связать жизнь с экономической сферой, открыть в будущем свой бизнес», – рассказали ребята.
Семикласснице Саше Силачевой из гимназии №18 им. Илюшина цифры считать не так нравится. Она признается, что точные науки – далеко не ее конек. Зато память хорошая, иностранные языки идут на ура. «В гимназии я сейчас учу английский, потом начну немецкий. Кроме того, самостоятельно изучаю испанский и китайский. А еще мне очень нравится театральное искусство, – рассказала Саша. – Приятно получить паспорт из рук губернатора. Для меня это очень важное событие, которое, уверена, навсегда останется в памяти».
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