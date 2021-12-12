С начала пандемии в РФ выявили более 10 млн случаев заражения коронавирусом

12:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 29 929 случаев, впервые с 13 октября оно оказалось менее 30 тыс. Общее количество инфицированных увеличилось до 10 016 896, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием, опубликованных в воскресенье.



В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,3%.



В частности, новые 2 040 случаев заражения были выявлены в Московской области, 2 012 - в Санкт-Петербурге, 736 - в Краснодарском крае, 717 - в Самарской области, 679 - в Пермском крае.



В настоящее время в России продолжают лечение 986 058 человек.



