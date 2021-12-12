С начала пандемии в РФ выявили более 10 млн случаев заражения коронавирусом
12:40 12.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,3%.
В частности, новые 2 040 случаев заражения были выявлены в Московской области, 2 012 - в Санкт-Петербурге, 736 - в Краснодарском крае, 717 - в Самарской области, 679 - в Пермском крае.
В настоящее время в России продолжают лечение 986 058 человек.
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