Из-за непогоды в Канаде более 200 тыс. человек остались без электричества
12:50 12.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Более 200 тыс. потребителей остаются без электричества в связи с продолжающимся штормом. Ожидается, что ночью жители в наиболее пострадавших [от ветра] районах южной, центральной и восточной частей провинции [также] останутся без электричества", - говорится в сообщении, размещенном на странице компании в "Твиттере". Hydro One также отметила значительный ущерб, нанесенный ветром.
Компания заверила, что "как только [передвигаться] станет безопасно, на помощь [пострадавшим от перебоев электроэнергии] прибудут новые аварийные бригады".
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