Из-за непогоды в Канаде более 200 тыс. человек остались без электричества

12:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сильный ветер стал причиной отключения от электроснабжения домов более 200 тыс. жителей провинции Онтарио в Канаде. Об этом в субботу сообщила канадская компания Hydro One ("Хайдро уан"), оказывающая услуги по передаче и распределению электроэнергии в провинции.



"Более 200 тыс. потребителей остаются без электричества в связи с продолжающимся штормом. Ожидается, что ночью жители в наиболее пострадавших [от ветра] районах южной, центральной и восточной частей провинции [также] останутся без электричества", - говорится в сообщении, размещенном на странице компании в "Твиттере". Hydro One также отметила значительный ущерб, нанесенный ветром.



Компания заверила, что "как только [передвигаться] станет безопасно, на помощь [пострадавшим от перебоев электроэнергии] прибудут новые аварийные бригады".



