Бизнес-форум «Репутация» готов восполнить дефицит преемственности в воспитании новых поколений деловых людей
13:35 12.12.2021
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Фото организаторов форума
Перед участниками выступили 35 специально приглашенных гостей, которые провели несколько панельных дискуссий. Среди прочих своим видением поделились: руководитель набсовета Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович; основатель Novikov Group Аркадий Новиков; генеральный директор Spotify в России и СНГ Илья Алексеев; генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрий Рогозин; президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, член Общественной палаты России, член Экспертного совета при правительстве России Ирина Винер-Усманова.
В рамках выступлений они разобрали животрепещущие проблемы эффективного бизнес-образования и щедро делились своими практическими навыками.
Инициаторы проведения бизнес-форума очень оптимистично оценивают его результаты. В частности, первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов высоко оценил поддержку события лидерами индустрии бизнес-образования. Соучредитель делового клуба RRCC и глава Crocus Media Андрей Бургарт полон решимости работать над привлечением к участию в последующих форумах наиболее ярких и интересных лекторов, способных транслировать свой опыт и мотивировать участников к работе над собой. Анна Русска, сосновательница ANNARUSSKA Group, считает, что масштабы проведения «Репутация» будут расти год от года, а из участников сформируется мощная сеть единомышленников.
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