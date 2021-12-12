Действие системы QR-кодов для посещения ТЦ в Астраханской области продлили до 16 января
13:50 12.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в связи с ситуацией, связанной с темпами распространения коронавируса, на месяц - с 13 ноября по 12 декабря - вводил ограничения на посещение торговых и торгово-развлекательных центров. Посещать их можно было только при предъявлении QR-кода с информацией о прохождении вакцинации от ковида или сертификата о перенесенном заболевании.
"Требование обязательного предъявления QR-кода при входе в торговые комплексы сохраняется и продлевается до 16 января. Кружки и секции для детей будут закрыты на время досрочных каникул, до 16 декабря. Срок действия ПЦР-тестов сокращается с 78 до 48 часов. До 80% увеличивается заполняемость зрительных залов в учреждениях культуры, и до 70% - на спортивных мероприятиях, проводимых в закрытых помещениях", - говорится в сообщении пресс-службы администрации Астраханской области.
НОВОСТИ
- 13:35 12.12.2021
- Бизнес-форум «Репутация» готов восполнить дефицит преемственности в воспитании новых поколений деловых людей
- 12:50 12.12.2021
- Из-за непогоды в Канаде более 200 тыс. человек остались без электричества
- 12:40 12.12.2021
- С начала пандемии в РФ выявили более 10 млн случаев заражения коронавирусом
- 12:25 12.12.2021
- «Стало доброй традицией вручать паспорта»: Андрей Воробьев поздравил юных жителей Подмосковья с их первым документом
- 11:20 12.12.2021
- Из-за торнадо в США погибли 79 человек - СМИ
- 11:10 12.12.2021
- Первым в мире безбумажным кабинетом министров стало правительство Дубая
- 10:40 12.12.2021
- Джулиан Ассанж, основатель WikiLeaks, перенес инсульт в лондонской тюрьме
- 10:30 12.12.2021
- Порядка 30 тыс. незаконно вывезенных артефактов вернулись в Египет за последние 10 лет
- 09:30 12.12.2021
- Трамп раскритиковал Байдена за видеопереговоры с Путиным
- 09:25 12.12.2021
- С начала пандемии в РФ почти в 1,5 сократилось число занятых в фитнес-отрасли
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать