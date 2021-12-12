После взрыва в доме на юге Италии около 50 человек остались без жилья
15:20 12.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его сведениям, несколько семей остановились у родственников и друзей, временное размещение предлагают местные власти. Пока известно о четырех погибших в результате взрыва. Под завалами продолжаются поиски еще пяти человек, числящихся пропавшими без вести.
Согласно предварительным данным, утечка газа стала причиной взрыва в субботу вечером в жилом комплексе на острове Сицилия, в результате чего были разрушены три дома, повреждены еще четыре.
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