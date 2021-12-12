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После взрыва в доме на юге Италии около 50 человек остались без жилья

15:20 12.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 50 человек временно остались без крыши над головой в связи с серьезными повреждениями их квартир в результате взрыва в жилом комплексе в южном итальянском городе Равануза на острове Сицилия. Об этом сообщает в воскресенье агентство АНСА со ссылкой на местное отделение департамента гражданской защиты.

По его сведениям, несколько семей остановились у родственников и друзей, временное размещение предлагают местные власти. Пока известно о четырех погибших в результате взрыва. Под завалами продолжаются поиски еще пяти человек, числящихся пропавшими без вести.

Согласно предварительным данным, утечка газа стала причиной взрыва в субботу вечером в жилом комплексе на острове Сицилия, в результате чего были разрушены три дома, повреждены еще четыре.

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