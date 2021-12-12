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СБ РФ считает, что "Саммит за демократию" несет антироссийский и антикитайский "заряд"

17:10 12.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Организованный Соединенными Штатами "Саммит за демократию" несет в себе антироссийский и антикитайский "заряд", заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Юрий Аверьянов в интервью "Российской газете".

"Конечно, так называемый "Саммит за демократию" несет в себе антироссийский и антикитайский заряд. Но главная цель, которую преследует Белый дом, другая. Американские элиты пытаются убедить себя в том, что их страна по-прежнему является единственной сверхдержавой, что ее глобальное доминирование неоспоримо и что весь мир равняется именно на Вашингтон", - сказал Аверьянов.

Организованный США "Саммит за демократию" с участием лидеров государств, правозащитников и бизнесменов проходил 9-10 декабря в формате видеоконференции. Вашингтон пригласил на саммит 110 государств и территорий, в число которых не вошли КНР, Россия, Турция, Египет и ряд других стран. На прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров назвал эту инициативу США "междусобойчиком" и одним из "наиболее одиозных прожектов" Вашингтона. По его словам, цель этого мероприятия - разделить людей, страны на демократические и недемократические.

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