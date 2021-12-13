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Володин сообщил, что законопроект о QR-кодах на транспорте будет снят с рассмотрения

09:00 13.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Законопроект о введении QR-кодов о вакцинации или наличии антител к коронавирусу на поездах дальнего следования и авиарейсах будет снят с рассмотрения Госдумы. Об этом в понедельник в своем телеграм-канале сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.

"Законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения", - написал он, уточнив, что это "результат диалога Государственной думы с правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан". "Благодаря обратной связи замечания были услышаны", - подчеркнул председатель палаты.

"В понедельник на Совете Государственной думы обсудим вопрос снятия с повестки рассмотрения этого законопроекта", - добавил Володин.

Спикер также напомнил, что президент страны Владимир Путин в конце прошлой недели указал на недопустимость опрометчивых решений. "И что необходимо изучить "самым внимательным образом, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей", "действовать очень аккуратно, взвешенно, не создавать дополнительных проблем" для наших граждан", - процитировал Володин главу государства.

Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму проекты поправок об использовании на транспорте и в общественных местах QR-кодов о прививке от коронавируса. Законопроект о внесении изменений в Воздушный кодекс РФ и Устав железнодорожного транспорта РФ предусматривал, что пассажирам международных и междугородних авиарейсов, поездов дальнего следования потребуется предъявлять либо QR-код о прививке, либо медицинский отвод от вакцинации, либо подтверждение перенесенного коронавируса. До даты, которую своим нормативным актом установит правительство, при отсутствии такой документации будет достаточно отрицательного результата ПЦР-теста.

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