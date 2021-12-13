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НОВОСТИ

«Северный поток 2» не может быть введен в эксплуатацию - глава МИД ФРГ

09:05 13.12.2021 Источник: РБК

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что «Северный поток 2» не может быть введен в эксплуатацию. В интервью телеканалу ZDF она объяснила это тем, что трубопровод не соответствует европейским правилам

Бербок заявила, что в соответствии с коалиционным соглашением необходимо, чтобы «Северный поток 2» соответствовал европейскому энергетическому законодательству. «При нынешнем положении дел одобрить работу трубопровода не представляется возможным, поскольку европейским правилам он не соответствует», - цитирует главу внешнеполитического ведомства издание T-online.  РБК

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