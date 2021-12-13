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Поисковые работы на шахте "Листвяжная" завершены - МЧС

09:20 13.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Горноспасатели завершили поисковую операцию на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, тела всех погибших эвакуированы на поверхность. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Поисковые работы завершены. Отделениями ВГСЧ МЧС России на поверхность эвакуированы все погибшие - 51 человек (46 шахтеров и 5 горноспасателей)", - сказали в ведомстве.

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