Поисковые работы на шахте "Листвяжная" завершены - МЧС

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Горноспасатели завершили поисковую операцию на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, тела всех погибших эвакуированы на поверхность. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Поисковые работы завершены. Отделениями ВГСЧ МЧС России на поверхность эвакуированы все погибшие - 51 человек (46 шахтеров и 5 горноспасателей)", - сказали в ведомстве.