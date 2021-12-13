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НОВОСТИ

Варшава пригрозила ЕС отказом от выплат в бюджет

11:00 13.12.2021 Источник: Lenta.ru

Польский министр юстиции Збигнев Зебро пригрозил, что республика может отказаться от выплат членских взносов в бюджет Европейского союза (ЕС), если тот сократит финансирование, пишет издание Financial Times.

«Польше следует накладывать вето на решения ЕС, требующие единогласного одобрения, в ответ на шантаж ЕС», — заявил он в беседе с изданием.

Глава Минюста предложил также пересмотреть обязательства Варшавы перед Брюсселем по энергетической и климатической политике, которые, по его словам, «приводят к стремительному росту цен на электроэнергию».

Также министр пообещал, что добьется прекращения выплат в бюджет Евросоюза, если разногласия между государствами усилятся. Как считает Зебро, такой шаг вполне оправдан, поскольку европейское руководство «незаконно отказывает Польше в деньгах из общего бюджета», в который страна, как и другие, перечисляет средства.

В октябре суд ЕС постановил, что Польша обязана платить европейскому блоку 1 миллион евро штрафа каждые сутки, пока не начнет работать над реформой своей судебной системы. За два дня до решения суда польский премьер Матеуш Моравецкий пообещал, что ЕС ответит, если развяжет «третью мировую войну» с польским государством.  Lenta.Ru

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