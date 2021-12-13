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НОВОСТИ

Безнадежные долги граждан превысили 2 млрд рублей - СМИ

10:20 13.12.2021 Источник: Известия

Совокупный долг граждан, подлежащий списанию в рамках внесудебного банкротства, превысил 2 млрд рублей. Об этом «Известиям» рассказал заместитель министра экономического развития Илья Торосов. Количество одобренных заявлений на внесудебное банкротство растет и достигло почти 6 тыс. По данным ОКБ, число граждан с долгом до 0,5 млн рублей, потенциально подходящих под эту процедуру, сейчас составляет почти 5 млн человек.

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