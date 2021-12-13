Участница из Индии стала победительницей конкурса "Мисс Вселенная"
11:05 13.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Представительница Индии Харназ Сандху стала победительницей конкурса красоты "Мисс Вселенная". Трансляция мероприятия, проходившего в израильском Эйлате, велась в ночь на понедельник на странице конкурса в "Ютубе".
В финальную часть церемонии после конкурса купальников вышли 10 участниц, в дальнейшем только пяти из них представилась возможность ответить на вопросы жюри, посвященные злободневным темам, и приблизиться к финалу. После этого этапа остались участницы из Индии, Парагвая и ЮАР, которым предстояло выступить с короткой речью на определенную тему.
Конкурсанткам предложили дать совет девушкам, которые вынуждены сталкиваться с давлением в современном мире. Победительница обратилась к молодым людям с энергичным призывом верить в себя, не сравнивать себя с другими и думать о важных событиях, которые происходят в мире.
В 70-м конкурсе приняли участие девушки из 80 стран. В этом году Россию представляла Ралина Арабова - обладательница титулов "Мисс Татарстан 2019" и "Вторая вице- мисс Россия 2019".
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