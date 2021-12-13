0
0
88
НОВОСТИ

Через 25 лет роль газа в Германии станет менее важной, считает канцлер Шольц

10:32 13.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия продолжает курс на декарбонизацию экономики и в настоящее время закупает газ из разных источников, но через 25 лет роль импорта энергоресурсов в ФРГ снизится. Об этом заявил в воскресенье ее канцлер Олаф Шольц в Варшаве после переговоров с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

По его словам, в будущем в Германии для многих процессов, для которых сейчас используется газ, нефть и уголь, будут использоваться альтернативные источники или водород. "То есть через 25 лет мир будет таким, что вопрос транспортировки газа в ФРГ и Европу будет играть другую роль", - сказал Шольц. По словам канцлера, газ уже не будет тем энергоресурсом, "который будет столь же релевантным для экономических процессов" в стране, как сегодня.

ФРГ в настоящее время отказывается от угольной и атомной энергетики. Газ республике нужен для того, чтобы осуществить энергетический переход.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:05 13.12.2021
Участница из Индии стала победительницей конкурса "Мисс Вселенная"
0
33
11:00 13.12.2021
Варшава пригрозила ЕС отказом от выплат в бюджет
0
48
10:58 13.12.2021
Игристое «АбрауДюрсо» признано лучшим в мире
0
52
10:45 13.12.2021
Андрей Воробьев прокомментировал ЧП в Серпуховском женском монастыре
0
78
10:20 13.12.2021
Безнадежные долги граждан превысили 2 млрд рублей - СМИ
0
123
10:05 13.12.2021
Восемь человек пострадали при срабатывании СВУ в монастыре Серпухова, из них семеро детей
0
157
10:00 13.12.2021
В Серпуховском женском монастыре сработало самодельное взрывное устройство - источник
0
152
09:32 13.12.2021
Южная Корея заявила, что готова объявить окончание войны c КНДР
0
202
09:20 13.12.2021
Поисковые работы на шахте "Листвяжная" завершены - МЧС
0
195
09:05 13.12.2021
«Северный поток 2» не может быть введен в эксплуатацию - глава МИД ФРГ
0
290

Возврат к списку