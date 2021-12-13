0
0
132
НОВОСТИ

В Серпуховском женском монастыре сработало самодельное взрывное устройство - источник

10:00 13.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самодельное взрывное устройство (СВУ) сработало на территории Серпуховского женского монастыря в Подмосковье, два человека пострадали, в том числе подросток. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Сегодня около 08:00 мск в подмосковном Серпухове на улице Октябрьской, д. 40, на территории Серпуховского женского монастыря сработало самодельное взрывное устройство. Два человека пострадали, в том числе пятнадцатилетний подросток", - сказал собеседник агентства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:05 13.12.2021
Участница из Индии стала победительницей конкурса "Мисс Вселенная"
0
33
11:00 13.12.2021
Варшава пригрозила ЕС отказом от выплат в бюджет
0
48
10:58 13.12.2021
Игристое «АбрауДюрсо» признано лучшим в мире
0
52
10:45 13.12.2021
Андрей Воробьев прокомментировал ЧП в Серпуховском женском монастыре
0
78
10:32 13.12.2021
Через 25 лет роль газа в Германии станет менее важной, считает канцлер Шольц
0
109
10:20 13.12.2021
Безнадежные долги граждан превысили 2 млрд рублей - СМИ
0
123
10:05 13.12.2021
Восемь человек пострадали при срабатывании СВУ в монастыре Серпухова, из них семеро детей
0
157
09:32 13.12.2021
Южная Корея заявила, что готова объявить окончание войны c КНДР
0
202
09:20 13.12.2021
Поисковые работы на шахте "Листвяжная" завершены - МЧС
0
195
09:05 13.12.2021
«Северный поток 2» не может быть введен в эксплуатацию - глава МИД ФРГ
0
290

Возврат к списку