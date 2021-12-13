В Серпуховском женском монастыре сработало самодельное взрывное устройство - источник

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самодельное взрывное устройство (СВУ) сработало на территории Серпуховского женского монастыря в Подмосковье, два человека пострадали, в том числе подросток. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Сегодня около 08:00 мск в подмосковном Серпухове на улице Октябрьской, д. 40, на территории Серпуховского женского монастыря сработало самодельное взрывное устройство. Два человека пострадали, в том числе пятнадцатилетний подросток", - сказал собеседник агентства.