Восемь человек пострадали при срабатывании СВУ в монастыре Серпухова, из них семеро детей
10:05 13.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Восемь человек, в том числе семеро детей, пострадали в результате срабатывания самодельного взрывного устройства в Серпуховском женском монастыре. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"В результате срабатывания СВУ пострадали восемь человек, в том числе семь детей. Один из подростков госпитализирован", - сказал собеседник агентства.
[обновлено 10:21]
Выпускник православной гимназии в Серпухове подорвал самодельное взрывное устройство рядом с женским монастырем, он пострадал, также ранения получил 15-летний подросток. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
"Сегодня в 08:24 в помещение православной гимназии рядом с Введенским Владычним женским монастырем города Серпухова вошел 18-летний выпускник этого учебного заведения и произвел <...> подрыв. По предварительным данным, пострадал он сам и 15-летний подросток", - сказали в пресс-службе.
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