Восемь человек пострадали при срабатывании СВУ в монастыре Серпухова, из них семеро детей

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Восемь человек, в том числе семеро детей, пострадали в результате срабатывания самодельного взрывного устройства в Серпуховском женском монастыре. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В результате срабатывания СВУ пострадали восемь человек, в том числе семь детей. Один из подростков госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

[обновлено 10:21]

Выпускник православной гимназии в Серпухове подорвал самодельное взрывное устройство рядом с женским монастырем, он пострадал, также ранения получил 15-летний подросток. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"Сегодня в 08:24 в помещение православной гимназии рядом с Введенским Владычним женским монастырем города Серпухова вошел 18-летний выпускник этого учебного заведения и произвел <...> подрыв. По предварительным данным, пострадал он сам и 15-летний подросток", - сказали в пресс-службе.