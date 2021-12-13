Взорвавший СВУ на территории монастыря в Серпухове умер от потери крови - источник

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Молодой человек, взорвавший самодельное взрывное устройство (СВУ) на территории Серпуховского женского монастыря, умер от потери крови. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"По предварительной информации, молодой человек, взорвавший СВУ, умер. В результате происшествия он потерял много крови", - сказал собесденик агентства.