Игристое «АбрауДюрсо» признано лучшим в мире
10:58 13.12.2021
Русский винный дом «Абрау-Дюрсо» стал первым в номинации Rising Star («Восходящая звезда») на международном конкурсе шампанского и игристых вин Сhampagne&Sparkling Wine World Championships 2021 в Британии. В конкурсе принимали участие известные мировые производители вин, в том числе Cantina Settecani, Ferrari Trento, Louis Roederer, Dom Ruinart, Veuve Clicquot, Moet&Chandon и другие.
Российские виноделы получили еще две награды: в титуле Национальный чемпион лидером стало вино Victor Dravigny Brut урожая 2018 года, серебро CSWWC 2021 получил напиток Brut d’Or Blanc de Blancs.
По мнению экспертов, продукция винного дома «Абрау-Дюрсо» обладает высокими вкусовыми качествами, может составить достойную конкуренцию ведущим мировым брендам и имеет хорошие перспективы продвижения на мировых рынках.
За победу в конкурсе сражались представители известнейших брендов Франции, Италии и Великобритании, учитывая этот факт победа российских виноделов приобретает особенную ценность. «Абрау-Дюрсо» даже удалось потеснить на лидирующих позициях одного из самых популярных мировых производителей игристого вина Moet&Chandon.
Как отметил основатель конкурса и глава его жюри Том Стивенсон, выдающийся британский писатель, журналист и винный критик, миссия CSWWC 2021 заключается не только в том, чтобы продвигать уже известные марки, но также отмечать стремления новых игроков на винодельческом рынке.
НОВОСТИ
- 11:05 13.12.2021
- Участница из Индии стала победительницей конкурса "Мисс Вселенная"
- 11:00 13.12.2021
- Варшава пригрозила ЕС отказом от выплат в бюджет
- 10:45 13.12.2021
- Андрей Воробьев прокомментировал ЧП в Серпуховском женском монастыре
- 10:32 13.12.2021
- Через 25 лет роль газа в Германии станет менее важной, считает канцлер Шольц
- 10:20 13.12.2021
- Безнадежные долги граждан превысили 2 млрд рублей - СМИ
- 10:05 13.12.2021
- Восемь человек пострадали при срабатывании СВУ в монастыре Серпухова, из них семеро детей
- 10:00 13.12.2021
- В Серпуховском женском монастыре сработало самодельное взрывное устройство - источник
- 09:32 13.12.2021
- Южная Корея заявила, что готова объявить окончание войны c КНДР
- 09:20 13.12.2021
- Поисковые работы на шахте "Листвяжная" завершены - МЧС
- 09:05 13.12.2021
- «Северный поток 2» не может быть введен в эксплуатацию - глава МИД ФРГ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать