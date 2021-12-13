0
0
24
НОВОСТИ

Игристое «АбрауДюрсо» признано лучшим в мире

10:58 13.12.2021

Русский винный дом «Абрау-Дюрсо» стал первым в номинации Rising Star («Восходящая звезда») на международном конкурсе шампанского и игристых вин Сhampagne&Sparkling Wine World Championships 2021 в Британии. В конкурсе принимали участие известные мировые производители вин, в том числе Cantina Settecani, Ferrari Trento, Louis Roederer, Dom Ruinart, Veuve Clicquot, Moet&Chandon и другие.

Российские виноделы получили еще две награды: в титуле Национальный чемпион лидером стало вино Victor Dravigny Brut урожая 2018 года, серебро CSWWC 2021 получил напиток Brut d’Or Blanc de Blancs.

По мнению экспертов, продукция винного дома «Абрау-Дюрсо» обладает высокими вкусовыми качествами, может составить достойную конкуренцию ведущим мировым брендам и имеет хорошие перспективы продвижения на мировых рынках.

За победу в конкурсе сражались представители известнейших брендов Франции, Италии и Великобритании, учитывая этот факт победа российских виноделов приобретает особенную ценность. «Абрау-Дюрсо» даже удалось потеснить на лидирующих позициях одного из самых популярных мировых производителей игристого вина Moet&Chandon.

Как отметил основатель конкурса и глава его жюри Том Стивенсон, выдающийся британский писатель, журналист и винный критик, миссия CSWWC 2021 заключается не только в том, чтобы продвигать уже известные марки, но также отмечать стремления новых игроков на винодельческом рынке.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:05 13.12.2021
Участница из Индии стала победительницей конкурса "Мисс Вселенная"
0
33
11:00 13.12.2021
Варшава пригрозила ЕС отказом от выплат в бюджет
0
48
10:45 13.12.2021
Андрей Воробьев прокомментировал ЧП в Серпуховском женском монастыре
0
78
10:32 13.12.2021
Через 25 лет роль газа в Германии станет менее важной, считает канцлер Шольц
0
109
10:20 13.12.2021
Безнадежные долги граждан превысили 2 млрд рублей - СМИ
0
123
10:05 13.12.2021
Восемь человек пострадали при срабатывании СВУ в монастыре Серпухова, из них семеро детей
0
157
10:00 13.12.2021
В Серпуховском женском монастыре сработало самодельное взрывное устройство - источник
0
152
09:32 13.12.2021
Южная Корея заявила, что готова объявить окончание войны c КНДР
0
202
09:20 13.12.2021
Поисковые работы на шахте "Листвяжная" завершены - МЧС
0
195
09:05 13.12.2021
«Северный поток 2» не может быть введен в эксплуатацию - глава МИД ФРГ
0
290

Возврат к списку