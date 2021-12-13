Игристое «АбрауДюрсо» признано лучшим в мире

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Русский винный дом «Абрау-Дюрсо» стал первым в номинации Rising Star («Восходящая звезда») на международном конкурсе шампанского и игристых вин Сhampagne&Sparkling Wine World Championships 2021 в Британии. В конкурсе принимали участие известные мировые производители вин, в том числе Cantina Settecani, Ferrari Trento, Louis Roederer, Dom Ruinart, Veuve Clicquot, Moet&Chandon и другие.

Российские виноделы получили еще две награды: в титуле Национальный чемпион лидером стало вино Victor Dravigny Brut урожая 2018 года, серебро CSWWC 2021 получил напиток Brut d’Or Blanc de Blancs.

По мнению экспертов, продукция винного дома «Абрау-Дюрсо» обладает высокими вкусовыми качествами, может составить достойную конкуренцию ведущим мировым брендам и имеет хорошие перспективы продвижения на мировых рынках.

За победу в конкурсе сражались представители известнейших брендов Франции, Италии и Великобритании, учитывая этот факт победа российских виноделов приобретает особенную ценность. «Абрау-Дюрсо» даже удалось потеснить на лидирующих позициях одного из самых популярных мировых производителей игристого вина Moet&Chandon.

Как отметил основатель конкурса и глава его жюри Том Стивенсон, выдающийся британский писатель, журналист и винный критик, миссия CSWWC 2021 заключается не только в том, чтобы продвигать уже известные марки, но также отмечать стремления новых игроков на винодельческом рынке.