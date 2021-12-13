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НОВОСТИ

Рефинансировать кредиты в Сбере теперь можно по ставке от 5,9%

11:17 13.12.2021

Сбер продолжает радовать клиентов выгодными предложениями. Так, в рамках новогодней акции по кредитам от 13 месяцев предлагается ультранизкая ставка в 5,9% годовых по продукту «Потребительский кредит на рефинансирование». Такая ставка назначается в первый месяц использования кредита, впоследствии будет установлена базовая ставка (от 10,9% в зависимости от суммы кредита). По кредитам до 12 месяцев в рамках акции доступна ставка от 8,9% годовых. Предложение действительно с 1 декабря.

С 13 ноября Сбером были улучшены условия оформления потребительских кредитов без обеспечения: по займам на срок от 13 месяцев включительно была утверждена специальная ставка 5,9%, для обладателей головой подписки СберПрайм+ она будет действовать первые три месяца пользования кредитом, для остальных клиентов — первый месяц. После окончания этого периода будет возвращена базовая ставка, сниженная в рамках акции: для кредитов со сроком до 12 месяцев — с 9,9 до 8,9%; от 13 месяцев — с 11,9 до 10,9%.

«В ноябре мы уже запустили новогоднюю акцию по потребительским кредитам и теперь похожие условия доступны и по рефинансированию. Хочу отметить, что рефинансирование в Сбере — это отличная возможность уменьшить платежи по кредитам, снизив ставку и высвободить время, объединив несколько кредитов в один. А с учётом новогоднего акционного предложения, которое позволяет платить всего 5,9% в первый месяц после рефинансирования, это по-настоящему уникальная возможность, доступная только у нас», — подчеркнул директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.

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