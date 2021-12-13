В РПЦ объяснили причины нападения на православную гимназию: это был трудный подросток

11:42 Источник: НГ-Online

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда сделал запись в telegram-канале в связи со взрывом в православной гимназии Серпухова. Помимо выражения сочувствия, представитель РПЦ попытался объяснить причины происшедшего. «Церковь, в том числе в учебных заведениях, работает и с трудными подростками, у которых исковеркана жизнь. Мы будем и впредь работать со всеми детьми», – написал он.

Между тем в качестве причины трагедии называют возможный конфликт с монахинями и преподавателями церковного учебного заведения 18-летнего выпускника гимназии, который утром 13 декабря на территории Введенского Владычного монастыря в Серпухове привел в действие самодельное взрывное устройство. При этом погиб он сам, а также серьезно пострадал другой подросток. Еще шестеро детей получили ранения.

Мотивом преступления, по предварительным данным, «стала ненависть подозреваемого к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений», сообщил «Интерфаксу» информированный источник, пояснив, что, по предварительным данным, во время учебы нападавший подвергался «буллингу».

Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 223. 1 УК РФ).

Редакция НГ-религий