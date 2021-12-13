0
0
126
НОВОСТИ

В РПЦ объяснили причины нападения на православную гимназию: это был трудный подросток

11:42 13.12.2021 Источник: НГ-Online

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда сделал запись в telegram-канале в связи со взрывом в православной гимназии Серпухова. Помимо выражения сочувствия, представитель РПЦ попытался объяснить причины происшедшего. «Церковь, в том числе в учебных заведениях, работает и с трудными подростками, у которых исковеркана жизнь. Мы будем и впредь работать со всеми детьми», – написал он.

Между тем в качестве причины трагедии называют возможный конфликт с монахинями и преподавателями церковного учебного заведения 18-летнего выпускника гимназии, который утром 13 декабря на территории Введенского Владычного монастыря в Серпухове привел в действие самодельное взрывное устройство. При этом погиб он сам, а также серьезно пострадал другой подросток. Еще шестеро детей получили ранения.

Мотивом преступления, по предварительным данным, «стала ненависть подозреваемого к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений», сообщил «Интерфаксу» информированный источник, пояснив, что, по предварительным данным, во время учебы нападавший подвергался «буллингу».

Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 223. 1 УК РФ).

Редакция НГ-религий

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:32 13.12.2021
Глава МИД Люксембурга считает, что ЕС не может "каждую неделю вводить санкции" против РФ
0
44
12:20 13.12.2021
В Москве зарегистрировали 2 894 заразившихся коронавирусом за сутки
0
71
12:05 13.12.2021
Бывший гимназист хотел устроить взрыв во время утренней молитвы, но СВУ сработало на входе
0
103
12:00 13.12.2021
В России второй день выявляют менее 30 тыс. заразившихся коронавирусом
0
102
11:50 13.12.2021
Россияне назвали «Землян» возвращением года
0
115
11:32 13.12.2021
Рост заболеваемости ковидом отмечается в пяти регионах РФ - Голикова
0
154
11:20 13.12.2021
Взорвавший СВУ на территории монастыря в Серпухове умер от потери крови - источник
0
162
11:17 13.12.2021
Рефинансировать кредиты в Сбере теперь можно по ставке от 5,9%
0
159
11:05 13.12.2021
Участница из Индии стала победительницей конкурса "Мисс Вселенная"
0
182
11:00 13.12.2021
Варшава пригрозила ЕС отказом от выплат в бюджет
0
174

Возврат к списку