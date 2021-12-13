В РПЦ объяснили причины нападения на православную гимназию: это был трудный подросток
11:42 13.12.2021 Источник: НГ-Online
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда сделал запись в telegram-канале в связи со взрывом в православной гимназии Серпухова. Помимо выражения сочувствия, представитель РПЦ попытался объяснить причины происшедшего. «Церковь, в том числе в учебных заведениях, работает и с трудными подростками, у которых исковеркана жизнь. Мы будем и впредь работать со всеми детьми», – написал он.
Между тем в качестве причины трагедии называют возможный конфликт с монахинями и преподавателями церковного учебного заведения 18-летнего выпускника гимназии, который утром 13 декабря на территории Введенского Владычного монастыря в Серпухове привел в действие самодельное взрывное устройство. При этом погиб он сам, а также серьезно пострадал другой подросток. Еще шестеро детей получили ранения.
Мотивом преступления, по предварительным данным, «стала ненависть подозреваемого к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений», сообщил «Интерфаксу» информированный источник, пояснив, что, по предварительным данным, во время учебы нападавший подвергался «буллингу».
Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 223. 1 УК РФ).
Редакция НГ-религий
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