Россияне назвали «Землян» возвращением года

11:50

Фото пресс-службы группы «Земляне»



Группа «Земляне» получила ежегодную премию доверия потребителей «Марка №1 в России». Музыкальный коллектив победил в номинации «За вклад в развитие отечественной музыки. Comeback года».

Для «Землян» это уже вторая награда в текущем году. До этого группа была объявлена «Возвращением года» на конкурсе Leaders Awards.

«Когда мы воссоединились с гитаристом Игорем Романовым, мы мечтали снова вместе выступать и записывать песни, но мы даже не предполагали, какой прием устроят нам наши поклонники!» – поделился впечатлениями барабанщик «Землян» Владимир Киселев.

Он поблагодарил поклонников коллектива за то, что проголосовали за группу. Киселев также добавил, что их коллектив невозможно отделить от фанатов. Запись премии будет показана 7 января на телеканале ТВЦ.