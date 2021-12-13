Россияне назвали «Землян» возвращением года
11:50 13.12.2021
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Фото пресс-службы группы «Земляне»
Для «Землян» это уже вторая награда в текущем году. До этого группа была объявлена «Возвращением года» на конкурсе Leaders Awards.
«Когда мы воссоединились с гитаристом Игорем Романовым, мы мечтали снова вместе выступать и записывать песни, но мы даже не предполагали, какой прием устроят нам наши поклонники!» – поделился впечатлениями барабанщик «Землян» Владимир Киселев.
Он поблагодарил поклонников коллектива за то, что проголосовали за группу. Киселев также добавил, что их коллектив невозможно отделить от фанатов. Запись премии будет показана 7 января на телеканале ТВЦ.
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