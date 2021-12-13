В России второй день выявляют менее 30 тыс. заразившихся коронавирусом

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 29 558 против 29 929 днем ранее, до 10 046 454. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,3%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 28 561, до 8 769 916. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 87,3% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1 121 против 1 132 днем ранее, до 290 604. Это минимум с 26 октября. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,89%.