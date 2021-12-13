В России второй день выявляют менее 30 тыс. заразившихся коронавирусом
12:00 13.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 29 558 против 29 929 днем ранее, до 10 046 454. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,3%.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 28 561, до 8 769 916. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 87,3% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1 121 против 1 132 днем ранее, до 290 604. Это минимум с 26 октября. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,89%.
НОВОСТИ
- 12:32 13.12.2021
- Глава МИД Люксембурга считает, что ЕС не может "каждую неделю вводить санкции" против РФ
- 12:20 13.12.2021
- В Москве зарегистрировали 2 894 заразившихся коронавирусом за сутки
- 12:05 13.12.2021
- Бывший гимназист хотел устроить взрыв во время утренней молитвы, но СВУ сработало на входе
- 11:50 13.12.2021
- Россияне назвали «Землян» возвращением года
- 11:42 13.12.2021
- В РПЦ объяснили причины нападения на православную гимназию: это был трудный подросток
- 11:32 13.12.2021
- Рост заболеваемости ковидом отмечается в пяти регионах РФ - Голикова
- 11:20 13.12.2021
- Взорвавший СВУ на территории монастыря в Серпухове умер от потери крови - источник
- 11:17 13.12.2021
- Рефинансировать кредиты в Сбере теперь можно по ставке от 5,9%
- 11:05 13.12.2021
- Участница из Индии стала победительницей конкурса "Мисс Вселенная"
- 11:00 13.12.2021
- Варшава пригрозила ЕС отказом от выплат в бюджет
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать