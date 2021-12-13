Бывший гимназист хотел устроить взрыв во время утренней молитвы, но СВУ сработало на входе

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший гимназист, который произвел в действие самодельное взрывное устройство на территории Серпуховского женского монастыря, планировал нападение во время утренней молитвы, но СВУ сработало на входе в гимназию. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"По предварительной информации, бывший гимназист планировал произвести в действие СВУ на утренней молитве, но оно сработало на входе в гимназию", - сказал собеседник агентства, отметив, что молитва проводится в здании самой гимназии.