В Москве зарегистрировали 2 894 заразившихся коронавирусом за сутки
12:20 13.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число смертей из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 84, что стало минимумом с 25 октября, следует из опубликованных в понедельник данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.
Днем ранее в столице зарегистрировали 88 смертей. Всего с начала пандемии, по информации штаба, в городе умерли 35 382 человека (1,78% заболевших).
Число заразившихся в Москве увеличилось за сутки на 2 894 против 2 862 днем ранее, до 1 987 272. В относительном выражении прирост составил 0,15%.
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