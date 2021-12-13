Глава МИД Люксембурга считает, что ЕС не может "каждую неделю вводить санкции" против РФ
12:32 13.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн считает, что урегулировать кризис на Украине возможно только дипломатическим путем - на основе Минских соглашений. Такую позицию он изложил в понедельник после прибытия на встречу министров иностранных дел стран ЕС.
"Я думаю, что мы не можем каждую неделю вводить новые санкции. Я не думаю, что тем самым можно улучшить мир", - сказал Ассельборн. "Санкции [против России], которые были приняты, продолжают действовать", - добавил он.
"Переговоры намного лучше, чем стрельба", - продолжал министр. "Я думаю, нужно ясно сказать, что украинский кризис нельзя урегулировать военными средствами, решение - это "Минск" [Минские соглашения]", - пояснил Ассельборн. По его оценке, Минские соглашения "сейчас напоминают состояние человека, у которого наступила смерть головного мозга". "Нормандский формат существует, но до сих пор не активирован, здесь отсутствует политическая воля <...>", - считает министр.
Ассельборн усматривает определенные сдвиги в разрядке напряженности, происшедшие после разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Глава МИД Люксембурга назвал их диалог "добрым знаком". "Мы должны перейти к диалогу вместо военных угроз", - заметил он, напомнив, что Россия заявляет об отсутствии намерений вводить войска на Украину. "Я считаю, что это хорошо. НАТО - это оборонительный альянс, который никогда не нападет на Россию", - полагает министр.
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