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Законопроект о QR-кодах на транспорте будет дорабатываться - Васильев

13:00 13.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев сообщил, что законопроект об использовании QR-кодов о прививке от коронавируса на транспорте будет дорабатываться. Об этом он заявил журналистам в понедельник по итогам заседания фракции с участием вице-премьера Татьяны Голиковой, министра здравоохранения Михаила Мурашко и главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

"Проект по транспорту будет сейчас дорабатываться", - отметил Васильев.

Ранее в понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о введении QR-кодов на поездах дальнего следования и авиарейсах будет снят с рассмотрения палаты. Спикер также напомнил, что президент страны Владимир Путин в конце прошлой недели указал на недопустимость опрометчивых решений в этой сфере.

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