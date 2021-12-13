Цена газа в Европе превысила $1 350 за 1 тыс. куб. м впервые с октября

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цена газа в Европе на открытии биржевых торгов в понедельник поднялась выше $1 300 за 1 тыс. куб. м впервые с начала октября, а затем почти сразу превысила и $1350 за тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 10:11 мск выросла до $1 334 за 1 тыс. куб. м, или 114,3 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч). А уже в 10:25 мск цена достигла $1 354 за тыс. куб. м.

Общий рост стоимости газа в Европе по сравнению с ценой закрытия торгов в пятницу составляет почти 8%.