Два грузовых судна столкнулись у берегов Швеции

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два судна, британское и датское, столкнулись в акватории между шведским городом Истад и датским островом Борнхольм в ночь с воскресения на понедельник. В результате столкновения меньшее по размерам датское судно Karin Hoej ("Карин Хоэй") перевернулось и находится на плаву в таком состоянии, сообщает агентство ТТ.

Два человека оказались в воде. Спустя 5 часов после катастрофы, по информации Береговой охраны, они все еще не были обнаружены. В поисках пропавших задействованы 6 малых судов, 2 торговых судна и вертолеты из Швеции и Дании. Как сообщает датский телеканал ТВ2, пропавшие люди могут находиться и внутри перевернувшегося судна.

Сигнал о столкновении поступил в Морскую администрацию Швеции в 04.30 от британского судна Scot Carrier. По словам членов его экипажа, они слышали доносившиеся из воды крики. С судна была спущена резиновая лодка, однако найти упавших за борт так и не удалось.

ТТ сообщает, что на датском судне, размеры которого составляют 55 м в длину и 9 в ширину, находилось по меньшей мере два человека. Судно вышло из порта шведского города Сёдертелье и взяло курс на Нюкёбинг на юге Дании. По имеющимся данным, оно шло пустым. Никаких выбросов в воду, в том числе химических, не произошло. Британское судно имеет 90 м в длину и 15 в ширину. Оно вышло в субботу из Литвы и направлялось в шотландский порт Монтроз.

В Морской администрации Швеции пока не знают причину катастрофы. По словам его представителя Юнаса Франсена, все усилия сейчас сосредоточены на спасении пропавших членов датского экипажа.

Температура воздуха на месте событий сейчас 4-5 градусов, воды - 5-6 градусов. В момент катастрофы ветер был слабый, однако на море мог быть достаточно густой туман, затруднявший видимость.