Устроивший взрыв в гимназии при монастыре в Серпухове находится в крайне тяжелом состоянии

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Молодой человек, устроивший взрыв в гимназии при монастыре в подмосковном Серпухове, выжил, но находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Он выжил, но взрывом ему оторвало ногу. Молодой человек госпитализирован в крайне тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.