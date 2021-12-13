В 24 регионах растет число госпитализированных в тяжелом состоянии с ковидом - Голикова

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рост числа госпитализированных в тяжелом состоянии пациентов с ковидом фиксируется в 24 регионах России, сообщила в понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"В 24 регионах наблюдается рост количества госпитализированных пациентов в тяжелом состоянии. Наибольший рост в Сахалинской области - в 1,9 раза, в Тульской - [на] 30%, в Хабаровском крае - 25%, в Ленинградской области - 17%", - сказала она на рассмотрении законопроекта о QR-кодах на заседании фракции "Единая Россия" в Госдуме.