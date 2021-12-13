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Лукашенко предупредил, что будет готов приостановить транзит газа в ответ на новые санкции

14:12 13.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия будет готова перекрыть транзит газа в Европу, если новые санкции Запада поставят страну в чрезвычайное положение. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью турецкой телерадиокомпании TRT.

"Если санкции, которые они вводят или введут в будущем, поставят нас в чрезвычайное положение, и у нас не будет никакого выхода ответить другими мерами на их санкции, мы воспользуемся и этой жесткой мерой", - приводит агентство БелТА выдержки из интервью.

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