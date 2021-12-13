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ЕР и кабмин готовы продолжить работу над законопроектом о QR-кодах на транспорте - Песков

14:32 13.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Партия "Единая Россия" (ЕР) и правительство РФ готовы продолжить скрупулезную работу над законопроектом о QR-кодах на транспорте, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Так или иначе работа будет продолжаться, здесь и "Единая Россия", и правительство готовы дальше к очень скрупулезной работе, но пока партия в русле принципиальной позиции президента заняла такую позицию", - сказал Песков, отвечая на вопрос, касающийся того, что ранее Госдума сняла с рассмотрения законопроект о QR-кодах на транспорте.

"Документ очень сложный технологически, логистически, и он требует очень скрупулезной экспертной проработки, которая сейчас и будет продолжаться", - подчеркнул представитель Кремля. В ответ на уточняющий вопрос, примет ли участие президент в доработке данной инициативы, Песков заметил, что "сначала нужно дождаться итогов работы экспертов, имеются в виду профильные комитеты [Госдумы], фракция "Единая России" и правительство".

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