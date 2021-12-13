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НОВОСТИ

Сбер и Циан запустили новый сервис онлайн-расчетов

14:20 13.12.2021

В Циан Сделка благодаря встроенному Сбером сервису появилась возможность онлайн-расчетов за вторичную недвижимость через аккредитив с электронной регистрацией.

Аккредитив можно открыть удаленно, в этом случае риелтор, ведущий сделку со стороны продавца подает на сайте Циан заявку на онлайн-сделку, Циан, со своей стороны, по защищенному каналу передает информацию в Сбер для открытия аккредитива. Покупатель за пару кликов подписывает заявку на аккредитив в мобильном приложении СберБанк Онлайн. После регистрации сделки в Росреестре документы о переходе права собственности направляются в Сбер в режиме онлайн, участникам сделки офис банка посещать не нужно.

Как сообщил Евгений Кравченко, директор Управления торгового финансирования Сбербанка: «Аккредитив — это один из самых безопасных способов расчётов, который используется в сделках с любыми группами товаров и услуг, в том числе на торговых площадках и маркетплейсах. И, естественно, аккредитив — основной расчётный инструмент на рынке недвижимости. Рад, что Сбер поможет клиентам, работающим с Циан, делать сделки еще удобнее. Уверен, что от синергии наших решений выиграют все — и покупатели, и продавцы недвижимости, и риелторы».

Андрей Критилин, руководитель продукта «Циан.Сделка», со своей стороны рассказал, что доля электронных услуг по регистрации прав собственности и кадастровому учету с начала 2020 года увеличилась вдвое и продолжает расти, а также отметил: «Проведение безопасных расчётов без посещения офиса банка является естественной сопутствующей услугой для электронной сделки, поэтому мы сразу увидели синергию продуктов “Циан.Сделка” и электронного аккредитива Сбера. Ведь у большой доли клиентов Циан есть счёт в Сбере, и они хотят проводить расчёты через банк, в котором у них уже есть деньги. Благодаря тесному взаимодействию с командой Сбера и своевременными консультациями, мы достаточно быстро смогли запустить сервис. Уверен, что наше сотрудничество будет очень перспективным и полезным для наших клиентов, т.к. спрос на расчёты через аккредитив Сбербанка постоянно растёт».

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