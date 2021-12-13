Сбер и Циан запустили новый сервис онлайн-расчетов
14:20 13.12.2021
В Циан Сделка благодаря встроенному Сбером сервису появилась возможность онлайн-расчетов за вторичную недвижимость через аккредитив с электронной регистрацией.
Аккредитив можно открыть удаленно, в этом случае риелтор, ведущий сделку со стороны продавца подает на сайте Циан заявку на онлайн-сделку, Циан, со своей стороны, по защищенному каналу передает информацию в Сбер для открытия аккредитива. Покупатель за пару кликов подписывает заявку на аккредитив в мобильном приложении СберБанк Онлайн. После регистрации сделки в Росреестре документы о переходе права собственности направляются в Сбер в режиме онлайн, участникам сделки офис банка посещать не нужно.
Как сообщил Евгений Кравченко, директор Управления торгового финансирования Сбербанка: «Аккредитив — это один из самых безопасных способов расчётов, который используется в сделках с любыми группами товаров и услуг, в том числе на торговых площадках и маркетплейсах. И, естественно, аккредитив — основной расчётный инструмент на рынке недвижимости. Рад, что Сбер поможет клиентам, работающим с Циан, делать сделки еще удобнее. Уверен, что от синергии наших решений выиграют все — и покупатели, и продавцы недвижимости, и риелторы».
Андрей Критилин, руководитель продукта «Циан.Сделка», со своей стороны рассказал, что доля электронных услуг по регистрации прав собственности и кадастровому учету с начала 2020 года увеличилась вдвое и продолжает расти, а также отметил: «Проведение безопасных расчётов без посещения офиса банка является естественной сопутствующей услугой для электронной сделки, поэтому мы сразу увидели синергию продуктов “Циан.Сделка” и электронного аккредитива Сбера. Ведь у большой доли клиентов Циан есть счёт в Сбере, и они хотят проводить расчёты через банк, в котором у них уже есть деньги. Благодаря тесному взаимодействию с командой Сбера и своевременными консультациями, мы достаточно быстро смогли запустить сервис. Уверен, что наше сотрудничество будет очень перспективным и полезным для наших клиентов, т.к. спрос на расчёты через аккредитив Сбербанка постоянно растёт».
НОВОСТИ
- 15:32 13.12.2021
- Международный союз триатлона ввел санкции против Федерации триатлона России
- 15:12 13.12.2021
- Песков призвал не забегать вперед в вопросе сертификации "Северного потока - 2"
- 15:00 13.12.2021
- На севере Москвы мужчина с ножом напал на врача в стоматологии - источник
- 14:40 13.12.2021
- В Москве проходит школьный конкурс исследовательских и проектных работ
- 14:32 13.12.2021
- ЕР и кабмин готовы продолжить работу над законопроектом о QR-кодах на транспорте - Песков
- 14:12 13.12.2021
- Лукашенко предупредил, что будет готов приостановить транзит газа в ответ на новые санкции
- 14:00 13.12.2021
- В 24 регионах растет число госпитализированных в тяжелом состоянии с ковидом - Голикова
- 13:32 13.12.2021
- Устроивший взрыв в гимназии при монастыре в Серпухове находится в крайне тяжелом состоянии
- 13:20 13.12.2021
- Два грузовых судна столкнулись у берегов Швеции
- 13:05 13.12.2021
- Цена газа в Европе превысила $1 350 за 1 тыс. куб. м впервые с октября
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать