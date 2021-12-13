14:40

В Москве проходит школьный конкурс исследовательских и проектных работ. Он инициирован столичным Департаментом образования и науки совместно с ведущими московскими вузами и рассчитан на учащихся 7-11 классов, которые могут принять участие в конкурсе индивидуально или в составе проектной группы.

Как отмечается на сайте конкурса: «Для команд в этом году введено ограничение – не более трех человек в команде. При этом один участник/одна команда может представить на конкурс только одну работу в одном тематическом направлении».

Соревнования ведутся в двух направлениях: «Исследую и проектирую в социогуманитарной сфере» и «Большие вызовы».

«Большие вызовы» - отборочный этап на одноименный Всероссийский конкурс научно-технологических проектов, организатором которого выступает Сочинский образовательный центр «Сириус».

Жюри ожидает от участников оригинальные разработки по одному из 12 направлений, включая нано- и космические технологии, а социогуманитарное направление - создание проектов в сфере экономики и финансов, психологии, педагогике и др.

Мероприятие призвано стимулировать интерес школьников к научно-технической деятельности и развитию творческих способностей. Работы принимаются на сайте конкурса до 31 января. Координатором состязания выступает московский Центр педагогического мастерства Департамента образования и науки города Москвы.