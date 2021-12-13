На севере Москвы мужчина с ножом напал на врача в стоматологии - источник

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мужчина напал с ножом на врача стоматологии на севере Москвы, врач находится в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Мужчина с ножом напал на врача и ударил его. Пострадавший получил тяжелое ранение", - сказал источник. Он добавил, что полицию вызвали очевидцы, позвонив на службу "02".