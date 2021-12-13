Песков призвал не забегать вперед в вопросе сертификации "Северного потока - 2"

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "технической, бюрократической работой" процесс сертификации "Северного потока - 2" и призвал не забегать вперед.

"С регулятором продолжается работа. Компания выполняет все требования регулятора. Здесь надо просто набраться терпения. Это такая техническая, бюрократическая работа и юридическая", - сказал Песков, комментируя заявление главы МИД ФРГ Анналены Бербок, которая утверждает, что регулятор ФРГ приостановил сертификацию оператора "Северного потока - 2" в свете того, что он не соответствовал предписаниям ЕС в сфере энергетики.