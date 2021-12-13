Международный союз триатлона ввел санкции против Федерации триатлона России

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международный союз триатлона (World Triathlon) ввел санкции против Федерации триатлона России в связи с многочисленными нарушениями антидопинговых правил российскими спортсменами. Об этом сообщает пресс-служба World Triathlon.

Санкции будут действовать в течение одного года, World Triathlon будет ежеквартально проверять, соблюдаются ли принятые меры.