Международный союз триатлона ввел санкции против Федерации триатлона России
15:32 13.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Международный союз триатлона (World Triathlon) ввел санкции против Федерации триатлона России в связи с многочисленными нарушениями антидопинговых правил российскими спортсменами. Об этом сообщает пресс-служба World Triathlon.
Санкции будут действовать в течение одного года, World Triathlon будет ежеквартально проверять, соблюдаются ли принятые меры.
НОВОСТИ
- 15:12 13.12.2021
- Песков призвал не забегать вперед в вопросе сертификации "Северного потока - 2"
- 15:00 13.12.2021
- На севере Москвы мужчина с ножом напал на врача в стоматологии - источник
- 14:40 13.12.2021
- В Москве проходит школьный конкурс исследовательских и проектных работ
- 14:32 13.12.2021
- ЕР и кабмин готовы продолжить работу над законопроектом о QR-кодах на транспорте - Песков
- 14:20 13.12.2021
- Сбер и Циан запустили новый сервис онлайн-расчетов
- 14:12 13.12.2021
- Лукашенко предупредил, что будет готов приостановить транзит газа в ответ на новые санкции
- 14:00 13.12.2021
- В 24 регионах растет число госпитализированных в тяжелом состоянии с ковидом - Голикова
- 13:32 13.12.2021
- Устроивший взрыв в гимназии при монастыре в Серпухове находится в крайне тяжелом состоянии
- 13:20 13.12.2021
- Два грузовых судна столкнулись у берегов Швеции
- 13:05 13.12.2021
- Цена газа в Европе превысила $1 350 за 1 тыс. куб. м впервые с октября
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать