Привитые от ковида иностранными вакцинами россияне смогут получить сертификат - Голикова
16:00 13.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россияне, привившиеся иностранными вакцинами от коронавируса, смогут получить сертификат о вакцинации на полгода после теста на антитела. Об этом заявила в понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Наши граждане, привитые иностранными вакцинами, могут также сдать тест на антитела и также получить сертификат сроком действия полгода", - сказала она на рассмотрении законопроекта о QR-кодах на заседании фракции "Единой России" в Госдуме.
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