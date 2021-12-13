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Рост ВВП России в текущем году достигнет 4,3-4,5% - Силуанов

16:12 13.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рост ВВП России достигнет уровня 4,3-4,5% в текущем году и 3% в следующем, заявил в интервью ТАСС глава Минфина Антон Силуанов.

"Этот год для России очень неплохой с точки зрения экономического роста - более 4%, 4,3-4,5% мы ожидаем роста экономики в текущем году. Следующий год, по нашим планам, рост продолжится, темпы увеличения составят около 3%. Мы надеемся, что также будет спрос и на трудовые ресурсы, у нас самая низкая безработица в последнее время, все это будет пополнять нашу казну, и все это будет давать ресурсы для решения тех задач, которые правительство Российской Федерации поставило", - сказал Силуанов.

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