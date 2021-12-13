Захарова подтвердила, что дипломатам из РФ не дали визы США для участия в мероприятиях ООН
16:32 13.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила ТАСС информацию о том, что нескольким дипломатам из России отказали в выдаче виз США для участия в мероприятиях по линии ООН.
"Информацию подтверждаем", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее в понедельник издание "Коммерсант" со ссылкой на спецпредставителя президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрея Крутских сообщило о том, что несколько российских дипломатов не получили визы США для участия в мероприятиях по линии ООН. Члены российской делегации планировали участвовать в первой сессии Рабочей группы ООН открытого состава по международной информационной безопасности, открывшейся 13 декабря в Нью-Йорке.
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