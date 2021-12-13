17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Илон Маск выбран "Человеком года" по версии журнала Time. Об этом было объявлено в понедельник во время трансляции на YouTube-канале журнала.

"Этот человек обладает экстраординарным влиянием на жизнь на планете Земля и в перспективе, возможно, на жизнь за ее пределами. От экзистенциального кризиса изменения климата, от проблем неравенства до новых границ возможного - никто не воплощает собой темы этого года лучше, чем человек 2021 года - Илон Маск", - объявил главный редактор журнала Эдвард Фельзенталь.