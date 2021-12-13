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НОВОСТИ

Илон Маск выбран "Человеком года" по версии журнала Time

17:00 13.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Илон Маск выбран "Человеком года" по версии журнала Time. Об этом было объявлено в понедельник во время трансляции на YouTube-канале журнала.

"Этот человек обладает экстраординарным влиянием на жизнь на планете Земля и в перспективе, возможно, на жизнь за ее пределами. От экзистенциального кризиса изменения климата, от проблем неравенства до новых границ возможного - никто не воплощает собой темы этого года лучше, чем человек 2021 года - Илон Маск", - объявил главный редактор журнала Эдвард Фельзенталь.

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