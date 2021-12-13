Илон Маск выбран "Человеком года" по версии журнала Time
17:00 13.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Илон Маск выбран "Человеком года" по версии журнала Time. Об этом было объявлено в понедельник во время трансляции на YouTube-канале журнала.
"Этот человек обладает экстраординарным влиянием на жизнь на планете Земля и в перспективе, возможно, на жизнь за ее пределами. От экзистенциального кризиса изменения климата, от проблем неравенства до новых границ возможного - никто не воплощает собой темы этого года лучше, чем человек 2021 года - Илон Маск", - объявил главный редактор журнала Эдвард Фельзенталь.
НОВОСТИ
- 17:12 13.12.2021
- Депутату Госдумы Рашкину предъявлено обвинение в незаконной охоте, вину он не признал
- 16:32 13.12.2021
- Захарова подтвердила, что дипломатам из РФ не дали визы США для участия в мероприятиях ООН
- 16:12 13.12.2021
- Рост ВВП России в текущем году достигнет 4,3-4,5% - Силуанов
- 16:00 13.12.2021
- Привитые от ковида иностранными вакцинами россияне смогут получить сертификат - Голикова
- 15:32 13.12.2021
- Международный союз триатлона ввел санкции против Федерации триатлона России
- 15:12 13.12.2021
- Песков призвал не забегать вперед в вопросе сертификации "Северного потока - 2"
- 15:00 13.12.2021
- На севере Москвы мужчина с ножом напал на врача в стоматологии - источник
- 14:40 13.12.2021
- В Москве проходит школьный конкурс исследовательских и проектных работ
- 14:32 13.12.2021
- ЕР и кабмин готовы продолжить работу над законопроектом о QR-кодах на транспорте - Песков
- 14:20 13.12.2021
- Сбер и Циан запустили новый сервис онлайн-расчетов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать