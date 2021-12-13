Депутату Госдумы Рашкину предъявлено обвинение в незаконной охоте, вину он не признал
17:12 13.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину предъявлено обвинение в незаконной охоте, вину он не признал. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Константин Лазарев.
"Рашкину предъявили обвинение по ч. 2 статьи 258 Уголовного кодекса РФ, то есть за незаконную охоту, совершенную группой лиц по предварительному сговору с применением механического транспортного средства и причинением крупного ущерба. Свою вину мой подзащитный не признал. По его словам, он был уверен, что не нарушает закон", - сказал адвокат.
В Басманном суде Москвы, куда поступили материалы на избрание депутату меры пресечения в виде запрета действий, ТАСС подтвердили, что Рашкин проходит по материалам как обвиняемый, но не сообщили иных подробностей.
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