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Новый кабмин ФРГ не рассматривает Лукашенко как легитимного руководителя Белоруссии

17:32 13.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новое правительство Германии не рассматривает Александра Лукашенко в качестве легитимного руководителя Белоруссии. Об этом в понедельник на брифинге в Берлине заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

"Мы не рассматриваем Лукашенко как легитимного правителя в Белоруссии", - отметил он.

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