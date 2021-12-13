Новый кабмин ФРГ не рассматривает Лукашенко как легитимного руководителя Белоруссии

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новое правительство Германии не рассматривает Александра Лукашенко в качестве легитимного руководителя Белоруссии. Об этом в понедельник на брифинге в Берлине заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

"Мы не рассматриваем Лукашенко как легитимного правителя в Белоруссии", - отметил он.