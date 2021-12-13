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Штамм "омикрон" подтвержден у 16 из 177 граждан, прибывших в РФ из ЮАР

18:00 13.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый штамм коронавируса "омикрон" подтвержден у 16 из 177 граждан, прибывших в Россию из ЮАР. Это свидетельствует о его высокой контагиозности, сообщила в понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Из 177 граждан, которые сегодня вернулись, у 16 обнаружен штамм "омикрон". Они все находятся под наблюдением, но я привожу эти цифры только для одного - чтобы соотнести эти показатели. Это практически 10%, это достаточно высокий уровень, а это косвенно свидетельствует о высокой контагиозности и возможном распространении", - сказала она на рассмотрении законопроекта о QR-кодах на заседании фракции "Единая Россия" в Госдуме.

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