ЕС ввел санкции против якобы связанных с ЧВК "Вагнер" 8 человек и 3 компаний из РФ

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз ввел санкции против восьми физических и трех юридических лиц из России, якобы связанных с частной военной компанией "Вагнер", за действия на Украине, в Сирии и Ливии. Об этом говорится в Официальном журнале ЕС, в котором в понедельник опубликованы соответствующие нормативные акты.

В документе перечислены восемь российских граждан, которые якобы "причастны к действиям, угрожающим миру, безопасности или стабильности Ливии", "суверенитету и территориальной целостности Украины", а также вовлечены в дестабилизацию ситуации в Сирии.

Кроме того, под санкции попали работающие в Сирии в сфере энергетики компании из России - "Евро Полис", "Велада", "Меркурий".