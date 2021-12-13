ЕС ввел санкции против якобы связанных с ЧВК "Вагнер" 8 человек и 3 компаний из РФ
18:40 13.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз ввел санкции против восьми физических и трех юридических лиц из России, якобы связанных с частной военной компанией "Вагнер", за действия на Украине, в Сирии и Ливии. Об этом говорится в Официальном журнале ЕС, в котором в понедельник опубликованы соответствующие нормативные акты.
В документе перечислены восемь российских граждан, которые якобы "причастны к действиям, угрожающим миру, безопасности или стабильности Ливии", "суверенитету и территориальной целостности Украины", а также вовлечены в дестабилизацию ситуации в Сирии.
Кроме того, под санкции попали работающие в Сирии в сфере энергетики компании из России - "Евро Полис", "Велада", "Меркурий".
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