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Режиссер Никита Михалков переизбран председателем Союза кинематографистов РФ

21:20 13.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Режиссер Никита Михалков большинством голосов переизбран на пост председателя Союза кинематографистов РФ. Таковы итоги голосования, которое прошло на XI съезде организации в Центральном Доме кинематографистов, передает корреспондент ТАСС.

Члены съезда приняли решение провести открытое голосование за кандидатуру на пост председателя. Большинством голосов на пост переизбрали Михалкова.

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