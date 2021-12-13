Около 70% россиян не имеют никаких сбережений - эксперт
20:00 13.12.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Экономист РАН: почти 70% россиян не имеют никаких сбережений. Из-за нехватки зарплаты с долгами живут около 45% населения.
Об этом сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва» ведущий научный сотрудник Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН Василий Аникин.
«По нашим данным, в России людей, которые не имеют никаких сбережений, в 2020 году было 72% от всего населения. В 2018 году до ковида — это было 69,5%. То есть мы находимся вокруг очень устойчивой цифры — в районе 70% населения не имеют никаких сбережений. Сбережения, на которые можно прожить не менее года, имеют лишь 7%. Статистика довольно печальна. Накопить могут только люди, которые имеют достойную зарплату.
У нас в 2020 году не было долгов у 56% населения, в 2018 году — у 58%. Это неплохой показатель, если сравнивать с Америкой. Множественные долги были у 14% в 2020 году и только у 10% в 2018. Я имею в виду разные долги — кредиты в банках, мелкие долги, долги по квартплате и так далее. То есть 45% населения имеют долги именно потому, что не хватает зарплаты».
В случае возникновения экономического шока часть сограждан не сумеют сориентироваться, добавил Аникин.
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