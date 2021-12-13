Уникальный гид по муниципальным депутатам запущен в Москве
19:00 13.12.2021
В преддверии муниципальных выборов, которые будут проходить в столице в сентябре 2022 года на сайте Asafov.ru независимого политолога Александра Асафова запущена интерактивная карта действующих составов советов муниципальных образований, благодаря которой можно получить полную информацию о муниципальных депутатах всех районов столицы. В Единый день голосования москвичи изберут более 1,5 тыс. муниципальных депутатов в 125 муниципальных образованиях столицы.
«Уже два года я стараюсь собирать всю самую актуальную информацию о выборах в столице и ключевых электоральных процессах в регионах России. Считаю, что проверенная и изложенная в удобном виде информация – это уже сила. Именно поэтому перед предстоящей муниципальной кампанией родилась идея систематизировать все данные о действующих советах депутатов, чтобы каждый житель мог за пару кликов найти своего депутата, узнать дни его приема, почитать страницы в социальных сетях», - рассказал Александр Асафов.
Проект Asafov.ru «Электоральные процессы простыми словами» запущен в 2020 году. Сайт посвящен освещению и анализу политических событий, также на нем публикуются российские обзоры и новости. Автором проекта является политический аналитик, политолог, политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов. В 2021 году он стал победителем «Конкурса политологов», проходящем при поддержке АНО «Россия – страна возможностей».
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