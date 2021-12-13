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Создатель фильма "Асса" режиссер Сергей Соловьев умер в возрасте 77 лет

19:20 13.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Народный артист РФ, кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер и педагог, создатель фильма "Асса" Сергей Соловьев умер в возрасте 77 лет. Об этом ТАСС сообщил в понедельник источник в окружении режиссера.

"Сергей Александрович умер сегодня, это случилось дома", - сказал собеседник агентства. Причина смерти не уточняется.

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